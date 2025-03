Brindisi, auto fuori strada: un ferito

Incidente stradale nella mattinata di oggi, sabato 22 marzo, in Viale Enrico Fermi, nella zona Industriale di Brindisi. Un uomo, per cause ancora da accertare, è finito fuori strada con la sua auto, una Volkswagen Golf vecchio modello. È stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Brindisi per aiutarlo ad uscire dalla vettura. Fortunatamente, tuttavia, non pare abbia riportato gravi ferite.

