Brindisi: auto fuori strada, l’incidente all’ingresso della città

Incidente questa mattina a Brindisi, poco prima delle 7, all’altezza della rotatoria che si trova all’ingrezzo della città, nei pressi dell’ospedale Perrino. Per cause da chiarire, una una Ford CMax di colore grigio, ha impattato contro un grosso blocco in pietra che insiste sulla stessa rotatoria, masso che è rimasto incastrato nella parte sinistra, lato conducente, della vettura. L’uomo alla guida era in compagnia di un’ altra persona. L’impatto, che non ha avuto gravi conseguenze per le persone a bordo del mezzo, è stato violento. Non ci sono altre auto coinvolte nel sinistro. Sul posto gli uomini della questura di Brindisi e il carro attrezzi che ha rimosso il veicolo dal luogo dell’incidente.

