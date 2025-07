Brindisi, auto fuori strada in contrada Caputi

BRINDISI- Incidente stradale in contrada Caputi a Brindisi. Un’auto è finita fuori dalla carreggiata in maniera autonoma. Sul posto una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza la vettura e l’area in cui si è verificato il sinistro le cui cause sono da accertare. Sul posto personale del 118 per le cure del caso al conducente del veicolo.

