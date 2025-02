Brindisi, auto contro palo della luce e tir: un ferito in Zona industriale

BRINDISI – Dopo aver invaso l’isola spartitraffico, la Fiat ha buttato giù un palo della luce che è poi andato a finire su un tir in sosta, a sua volta “centrato” anche dalla Punto. È accaduto questa mattina in via Enrico fermi, Zona industriale di Brindisi. Nel sinistro, è rimato ferito il conducente dell’auto, trasportato in ospedale, al Perrino, in codice giallo. Neanche un graffio, invece, per l’autista dell’autoarticolato, che era fermo in sosta. Sul posto, oltre al 118, anche gli agenti di Polizia locale, chiamati a ricostruire con certezza dinamica ed eventuali responsabilità, e i vigili del fuoco del comando provinciale. A uomini e donne del 115 il compito di mettere in sicurezza l’area.

