BRINDISI – Comprendere le dinamiche comportamentali dell’autismo per accompagnare questi ragazzi nel loro percorso di studio partendo dalla formazione del mondo docente con il corso denominato Autismo l’Aba Entra in classe realizzato in collaborazione con l’associazione APS COloriamo il mondo di Mesagne e l’asl Brindisi presentato presso il Plesso Kennedy del comprensivo casale.