Brindisi, atterraggio emergenza per malore: ecco cosa è accaduto

BRINDISI – Atterraggio di emergenza la scorsa notte all’aeroporto del Salento, a Brindisi, in seguito ad un malore avvertito da un ragazzo mentre era a bordo dell’aereo, segnalato come scomparso dopo essere stato identificato, si trovava su un volo Turkish Airlines in rotta da Istanbul a Tunisi.

Dopo l’atterraggio, le autorità italiane hanno avviato le procedure di identificazione, inizialmente il giovane risultava tra le persone scomparse da tempo.

Ma grazie a una rapida e accurata indagine condotta dalla Polizia di Stato, con l’intervento delle Volanti, del personale dell’Ufficio Immigrazione e della Polizia di Frontiera, è emersa la verità: nessuna sparizione, solo un mancato aggiornamento della banca dati internazionale, dove il ragazzo risultava segnalato ancora come “scomparso” per un allontanamento di due anni fa.

Una volta chiarito l’equivoco, le informazioni sono state corrette e il caso è stato ufficialmente chiuso. Nessun mistero, dunque, ma un intoppo burocratico che ha momentaneamente acceso i riflettori su una vicenda in realtà già conclusa.

