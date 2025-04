Brindisi, assessore Scioscioli frena commissione su nuovo regolamento dehors: ‘Non c’è urgenza’

L’assessore alle attività produttive del Comune di Brindisi Mario Scioscioli frena sulle modifiche del nuovo regolamento in maniera di dehors proposte dalla commissione consiliare al ramo, presieduta da Mario Borromeo. “Intanto – spiega Scioscioli – la redazione dell’atto va formulato dalla struttura, che in questo momento è in sofferenza per carenza di personale e, in ogni caso, sono cose che vanno fatte senza fretta”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author