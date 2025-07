Brindisi, assalto a Nicola Lanzolla

Il Brindisi è letteralmente scatenato sul mercato. Il direttore sportivo Emanuele Righi, con il tecnico Salvatore Ciullo, stanno provando ad allestire una squadra di primissimo livello per provare a vincere il prossimo campionato di Eccellenza. E così, dopo Andrea Saraniti (accordo ormai chiuso) e Pablo Burzio, il club biancazzurro ha messo nel mirino anche Nicola Lanzolla, uno dei difensori più vincenti della Serie D. Nel corso della sua carriera Lanzolla ha totalizzato più di 400 presenze tra serie C e serie D. In serie C vanta oltre 120 presenze con le maglie del Castiglione, Città di Castello, Milazzo, Monopoli e Pisa. In serie D ha vestito le maglie dell’Altamura, Andria, Bisceglie, Bitonto, Gravina e Taranto.

