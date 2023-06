Brindisi: ASL senza medici, Regione Puglia convoca tavolo urgente

Una riunione urgente per affrontare l’emergenza venutasi a creare nell’Asl di Brindisi e individuare soluzioni. A convocarla Rocco Palese, assessore alla sanità della Regione Puglia, dopo che l’Asl è stata costretta, a causa della grave carenza di chirurghi, a sospendere temporaneamente gli interventi programmati per quelli più urgenti. Al momento c’è un solo chirurgo per turno, che ovviamente non può garantire l’attività in sala operatoria.

Inoltre, per mancanza di pediatri, all’ospedale Perrino sono costretti ad affidarsi a quelli del Policlinico di Bari per l’attività in reparto. Considerate le diverse emergenze, Palese ha convocato, per venerdì 23 giugno, “un tavolo tecnico sulla situazione della Asl Brindisi” al dipartimento Politiche della Salute di Bari. Oltre all’assessore e ai tecnici regionali, parteciperà anche la direzione strategica della Asl Brindisi.

