Brindisi: asilo nido Paradiso, i chiarimenti dell’assessore Saponaro

BRINDISI- L’assessore ai servizi sociali di Brindisi, Ercole Saponaro, rassicura i genitori dei bimbi dell’asilo nido del quartiere Paradiso in merito alle iscrizioni. “Per i lattanti bisognerà rivolgersi alla Cooperativa Gialla, per le altre due sezioni non cambierà nulla, almeno per quest’anno”, ha dichiarato.

