BRINDISI – Un 2023 tra incertezze e investimenti per il consorzio ASI di Brindisi con il presidente Rina che guarda con fiducia al nuovo anno grazie al nuovo finanziamento di alcuni progetti non portati a buon fine la scorsa estate a causa proprio del caro prezzi per i costi di realizzazione. Ora, nonostante le difficoltà del momento, qualche segnale di speranza per le industrie brindisine sembra comunque esserci grazie anche al lavoro del consorzio ASI con il sopporto concreto deu progetti che saranno rifinanziati nei prossimo giorni come anticipato dal presidente Rina.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

