Brindisi, asi bisogna attrarre investimenti

I rappresentanti istituzionali della politica ed economia riuniti intorno ad un tavolo a Brindisi per discutere delle opportunità di investimento nel territorio brindisino. Un incontro promosso dal consorzio Asi partendo dalla discussione in atto sul possibile investimento Intel. Un occasione per promuovere il confronto tra parlamentari, consiglieri regionali, sindaco, operatori economici e sindacali locali alla ricerca di sinergie per cogliere future opportunità di investimento.