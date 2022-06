BRINDISI – Parte a Brindisi il progetto “ARTvsDEMENTIA”, finanziato dal Programma Europeo Erasmus+ e Agenzia Nazionale INDIRE per promuovere l’arte come terapia dell’Alzheimer. A promuoverlo l’associazione “AlphaZTL”, Compagnia d’Arte Dinamica con la partenchip della provincia di Brindisi e della cooperativa socioculturale. Da gennaio a marzo del prossimo anno, sarà sperimentato un modello di cura che includa, oltre alle terapie farmacologiche, l’arte e le altre terapie. Si parte con un convegno internazionale il prossimo 11 giungo e con due laboratori aperti a tutti non solo agli affetti di Alzheimer nella giornata successiva.