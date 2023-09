Brindisi, arrivano i ‘display countdown’ su tutti i semafori

Oltre 10.000 multe in meno di un anno a Brindisi dopo l’installazione dei photored ad alcuni semafori ma non mancano le polemiche e fioccano i ricorsi. Per questo l’amministrazione, su proposta del consigliere Alessandro Antonino, ha deciso di installare ‘display countdown’ su tutti i semafori.

