Brindisi | Arriva Nicola Panebianco

Accordo raggiunto tra il Brindisi e Nicola Panebianco che sabato mattina sarà nella città adriatica per firmare il tesseramento che lo legherà alla società biancazzurra prima di svolgere il suo primo allenamento agli ordini di Claudio De Luca. Il giovane difensore classe 1998 aveva inziato la stagione nella fila del Gravina collezionando però solo cinque presenze e con un passato con le maglie di Fasano ed Este partendo dal settore giovanile del Bari. Oltre a lui in arrivo anche un giovane under classe 1999. Mentre in uscita lasceranno Brindisi Francesco D’Angelo e Cheikh Diop.