Brindisi: Arigliano e Danucci sul rinnovo, ‘Mai avuto dubbi’

Ciro Danucci e il Brindisi insieme anche in Serie C. E non poteva essere diversamente dopo l’impresa in rimonta culminata con il successo perentorio nello spareggio di Vibo Valentia. Rinnovo fino al 30 giugno 2025 e opzione per l’anno successivo, a dimostrazione di come il club biancazzurro voglia programmare con il tecnico di Carosino in panchina.

“Come società, non abbiamo mai avuto dubbi sul proseguire il nostro percorso con Danucci – commenta Daniele Arigliano, presidente del Brindisi -. Per il rinnovo bisognava incontrarsi per concretizzarlo, doveva esserci volontà da ambo le parti. Proseguiremo insieme, certo di nuove gioie in futuro”.

“Brindisi è sempre stata la mia prima scelta, sono molto felice di restare alla guida dopo un’annata così importante. Ringrazio la società per la fiducia e per la scelta di proseguire insieme questo percorso”, così Ciro Danucci.

