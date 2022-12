Condividi su...

BRINDISI – Per l’arma dei Carabinieri le indagini dell’omicidio Stasi sono una delle priorità investigative del momento. A spiegarlo ai microfoni di Antenna Sud il colonnello Leonardo Acquaro comandante provinciale dell’arma per una indagine complessa ma attiva da parte degli inquirenti per fare luce su questo grave episodio di cronaca che ha colpito l’intera comunità francavillese e brindisina lasciando incredulo tutto il territorio con lo stato che ha subito voluto dare un segnale di unità, presenza e controllo.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts