Brindisi, approvato il bilancio 2024 con la Santa Teresa pronta alle nuove sfide

L’Assemblea dei Soci di Santa Teresa S.p.A., società in house providing della Provincia di Brindisi, ha approvato il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2024. L’esercizio si è chiuso con un utile netto di € 40.516, segnando un consolidamento dei conti e una conferma della traiettoria positiva intrapresa dopo le difficoltà del 2022. La Società ha generato ricavi per oltre 4,3 milioni di euro, grazie a un’ampia gamma di attività di interesse pubblico: dalla manutenzione di strade e verde pubblico alla gestione del patrimonio museale e culturale, confermandosi un pilastro nei servizi strumentali per la Provincia di Brindisi. Centrale il supporto della Regione Puglia e degli enti partner come Apulia Film Commission e Teatro Pubblico Pugliese.

Tra gli incarichi più significativi, l’affidamento triennale dei Poli Biblio-Museali Regionali (Foggia, Brindisi, Lecce) e la partecipazione al progetto della Mediateca Regionale Pugliese. In parallelo, la Società ha avviato nel 2025 un primo percorso di apertura internazionale, i cui sviluppi saranno oggetto di specifiche iniziative di valorizzazione nei prossimi mesi. Nel giugno 2025, Santa Teresa S.p.A. ha aderito a Confindustria Brindisi, con l’obiettivo di rafforzare il proprio profilo istituzionale e aprirsi a nuove opportunità di dialogo e collaborazione in ambito economico e sociale, nel rispetto della propria natura di società interamente partecipata dalla Provincia di Brindisi.

“Questo bilancio racconta una storia di resilienza e crescita – ha commentato l’Amministratore Unico, on. avv. Giovanni Luca Aresta – e si inserisce in un contesto economico e normativo in continua evoluzione. Abbiamo saputo imprimere una direzione chiara alla governance societaria, puntando su rigore gestionale, affidabilità operativa e ampliamento della nostra funzione pubblica. Il percorso non è privo di pensieri e preoccupazioni, ma lo affrontiamo con determinazione, mettendo testa e cuore in ogni scelta. E lungo questo cammino, merita un riconoscimento il ruolo della Provincia di Brindisi, nostro Socio Unico, alla guida del suo presidente on Antonio Matarrelli, che, pur in un quadro istituzionale non semplice, continua a rappresentare un punto di riferimento essenziale per l’orientamento e la tenuta delle scelte pubbliche sul territorio”.

A rafforzare questo processo di trasformazione è giunta anche l’adozione, a partire dal 1° marzo 2024, di un nuovo logo istituzionale. L’identità visiva rinnovata simboleggia l’evoluzione di Santa Teresa S.p.A. come impresa culturale pubblica, proiettata verso un futuro di innovazione, apertura e dialogo con il territorio e con realtà nazionali e internazionali. Con conti in ordine, nuove competenze maturate e relazioni consolidate con gli enti pubblici, Santa Teresa S.p.A. si conferma un attore fondamentale per lo sviluppo del territorio brindisino, pronta ad affrontare le sfide future con responsabilità, visione e spirito di servizio.

