Brindisi, anello incastrato: dito “liberato” dai vigili del fuoco

BRINDISI – C’è voluto l’intervento dei vigili del fuoco per rimuovere un anello rimasto incastrato al dito gonfiatosi dopo la puntura di un insetto. È accaduto nella serata di ieri, martedì 19 agosto, al Pronto soccorso dell’ospedale Perrino dove il malcapitato, un 47enne del posto, si era recato lamentando il forte dolore e l’impossibilità di liberare il dito da quell’anello, una fede nuziale, diventato improvvisamente troppo stretto.
Il personale del 115 ha risolto la situazione grazie all’impiego del “dremel”, uno strumento da taglio ad alta precisione, che ha garantito un intervento provvidenziale e tempestivo.
