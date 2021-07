Brindisi | Ancora un vasto incendio

Quattro squadre impegnate sulla complanare tra Brindisi e Mesagne per un grosso incendio divampato in un vivaio. Si tratta dell’ennesimo episodio avvenuto dall’inizio dell’estate. Le fiamme hanno devastato numerose piante, alberi e vegetazione presenti all’interno della struttura. Il fumo nero immediatamente visibile dalla statale ed a lunga distanza è stato causato dalla combustione dei vasi di plastica. Difficili gli interventi per dimore le fiamme a causa del forte vento.