30 Agosto 2025

Antenna Sud

News

Brindisi, ancora polemiche sulla STP

Anna Saponaro 30 Agosto 2025
centered image

BRINDISI- Non si placano le polemiche sulla STP dopo le dichiarazioni dei giorni scorsi di Pasquale Dagnello, rappresentante della civica amministrazione in seno alla  società. Sull’argomento è intervenuto il segretario cittadino del PD, Francesco Cannalire, che sottolinea l’inopportunità di avvelenare un clima cittadino giàteso, soprattutto con la campagna elettorale alle porte.

 

About Author

Anna Saponaro

See author's posts

centered image

potrebbe interessarti anche

RSA Ostuni, Bruno: “Non si deve perdere un solo posto di lavoro”

30 Agosto 2025 Dante Sebastio

Rapina alle Poste di Torre Canne: banditi in fuga con 100mila euro

30 Agosto 2025 Michele Iurlaro

Ostuni: scontro tra auto e autocarro: un ferito

30 Agosto 2025 Cristina Cavallo

Italia, mancano operai specializzati: selezioni più lunghe e posti vacanti

30 Agosto 2025 Redazione

Puglia, scontro sulla sanità: Nocco difende Gemmato e attacca il PD

30 Agosto 2025 Dante Sebastio

Vendemmia 2025: “Il Primitivo di Manduria inizia con ottime premesse”

30 Agosto 2025 Redazione

potrebbe interessarti anche

Ostuni: crollo pezzi solaio, due donne ferite a Villanova

30 Agosto 2025 Anna Saponaro

Regionali Puglia: Il Pd spinge su Decaro, “Candidato più forte per l’unità”

30 Agosto 2025 Giovanni Sebastio

Brindisi, ancora polemiche sulla STP

30 Agosto 2025 Anna Saponaro

🔴 Serie A, 2a Giornata: risultati, classifica e highlights

30 Agosto 2025 Dante Sebastio