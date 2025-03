Brindisi, Amati contro Oliva: “Inaccettabile offesa a operatori del 118”

Il consigliere regionale Fabiano Amati interviene duramente contro le recenti dichiarazioni del presidente dell’Ordine dei Medici di Brindisi, Arturo Oliva, in merito alla centralizzazione dei pazienti di Fasano e Cisternino all’ospedale di Monopoli. Secondo Amati, Oliva avrebbe “gravemente offeso” il direttore del 118 Massimo Leone e tutto il Dipartimento di emergenza della ASL di Brindisi, mettendone in discussione la competenza e le scelte operative.

“Professionisti preparati, non sprovveduti”

“Davvero si pensa che il dottor Leone e gli operatori del 118 — ai quali va tutta la mia solidarietà e stima — possano centralizzare pazienti gravi in strutture non idonee?” scrive Amati in una nota. “Le loro decisioni, prese in accordo con la ASL di Bari, rispondono a precisi criteri scientifici e organizzativi, non a improvvisazioni”.

Le ragioni della scelta

Il consigliere elenca le motivazioni alla base della nuova organizzazione del servizio di emergenza:

• Ridurre la pressione sull’ospedale Perrino, evitando il sovraffollamento;

• Garantire lo sbarellamento tempestivo delle ambulanze, migliorando l’efficienza del soccorso;

• Superare i limiti territoriali tra province, in un’ottica di rete regionale;

• Rafforzare una rete d’emergenza moderna e interconnessa;

• Valorizzare i presidi territoriali e le centrali operative per un sistema più funzionale.

“Meno sindacalismo, più responsabilità”

Amati accusa Oliva di assumere toni “da sindacalismo d’antan” che poco si addicono al ruolo di presidente dell’Ordine: “Dovrebbe concentrarsi su ciò che la sua carica richiede, anziché ostacolare scelte che vanno nella direzione del progresso sanitario”.

E conclude con una stoccata: “Non mi pare di aver letto sue dichiarazioni in difesa dei medici italiani, tra i meno pagati d’Europa. Continuerò io a farmi sentire, anche domani, se necessario”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author