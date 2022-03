BRINDISI – Gli effetti della guerra in Ucraina sugli agricoltori brindisini e sulle aziende zootecniche pugliesi.

A lanciare l’allarme sulle ripercussioni dei prezzi è la Confagricoltura che condanna la guerra ma chiede misure adeguate a contenere le conseguenze delle sanzioni in particolare nel settore agricolo. Una preoccupazione che guarda anche al futuro e non agli attuali aumenti che derivano da una situazione passata ma da quello che potrà avvenire nei prossimi mesi mettendo in ginocchio un settore cruciale per il territorio pugliese e brindisino.