Brindisi | Allarme bomba, evacuato Tribunale

Allarme bomba al Tribunale di Brindisi, dopo una telefonata anonima che ha reso necessario evacuare l’edificio e far partire, come da protocollo, tutti i controlli affidati alle forze dell’ordine. Dopo la chiamata anonima, si sono attivate tutte le procedure del caso: sul posto, gli agenti delle volanti, gli uomini della polizia locale e una squadra di artificieri del comando provinciale dei vigili del fuoco. Non si lascia nulla al caso, per quanto sia facile pensare ad uno scherzo idiota.