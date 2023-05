Brindisi: Alex Sirri volontario nella sua Emilia Romagna

In molti avranno notato l’assenza di Alex Sirri nel match tra Sorrento e Brindisi, sia in campo che in panchina. Il difensore biancazzurro è tornato nella sua Emilia Romagna per dare il suo contributo dopo il violento alluvione che ha colpito la regione. Sirri ha pubblicato alcune foto sul suo account Instagram, in cui è completamente ricoperto di fango. Inoltre ha scritto: “Siamo una squadra fortissima. Fate del bene se potete. Viva la Romagna!”.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp