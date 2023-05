Brindisi, albero di pino si piega su scuola: arrivano i vigili del fuoco

BRINDISI – Per fortuna, nessuno si è fatto male, ma la paura è stata tanta per quel grande albero di pino che, per cause ancora tutte da chiarire, si è “piegato” su una scuola di via Silvio Pellico, a Brindisi. A mettere in sicurezza l’area e la stessa pianta, al primo pomeriggio di oggi, i vigili del fuoco del comando provinciale, intervenuti con autoscale a autogru.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp