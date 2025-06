Brindisi, al via la ‘Vela Cup Puglia’

Sabato 31 maggio si terrà la regata della VELA Cup Puglia 2025. È la terza tappa del circuito di regate-veleggiate organizzato anche quest’anno dal Giornale della Vela che torna a far rotta sulle magiche acque del Salento, facendo base all’innovativo e ben organizzato porto turistico di Marina di Brindisi.

Torna in Puglia per il 2025 una tre giorni che anticipa di una settimana un’altra famosa regata, la storica Brindisi-Corfù. Ma è già un percorso davvero splendido quello della VELA Cup che porti i partecipanti a navigare al largo delle splendide spiagge di Punta Penne, oltre che di fronte alla magica Area Marina Protetta di Torre Guaceto. Partner consolidato della VELA Cup, il Marina di Brindisi offre ormeggi gratuiti alle barche iscritte alla regata che vengono da fuori area.

Non per nulla sono già più di quaranta le barche iscritte alla VELA Cup Puglia 2025 e che proveranno a battere il Farr 39 Flash di Andrea Milizia, vincitore delle ultime due edizioni nella categoria “Sport Boat”, e l’Hanse 411 Grandezza di Giorgio Travaini, vincitore “Leg Winner” lo scorso anno. Tra esse, a conferma dello spirito “per tutti” della VELA Cup, tanti cruiser, come il Bavaria 38 Match Excellent di Davide Piazzo o il Dufour 32 Classic Idee Fixe di Roberto De Milito. Ma ci sono anche le “piccoline”, come il Platu 25 Gallo Cedrone di Paolo Perugino.

PROGRAMMA

Sabato 31 maggio

Ore 8:00-9:15: ultime iscrizioni al VELA Cup Point

Ore 9:30: briefing equipaggi, partenza regata

Ore 11-15: VELA Cup in mare

Ore 18-19: Premiazione VELA Cup e premi a sorteggio

Che cos’è la VELA Cup?

Giunta alla sua undicesima edizione, VELA Cup è la serie di regate – veleggiate organizzate dal Giornale della Vela per portare in mare ogni tipo di barca e di velista. Da sempre infatti la VELA Cup è la serie di eventi velici con più partecipanti in Italia, una competizione tra barche di ogni dimensione, aperta a tutti. Una splendida opportunità per divertirsi e passare un po’ di tempo in barca.

CALENDARIO 2025

VELA Cup Sardegna 1, Marina di Porto Rafael-Palau: sabato 28 giugno

VELA Cup Sardegna 2, Golfo di Cugnana, Marina Cala dei Sardi: giovedì 21 agosto

VELA Cup Procida, Isola di Procida, Marina di Procida: sabato 27 settembre

VELA Cup Sicilia, Capo d’Orlando/Eolie, Capo d’Orlando Marina: sabato 4 ottobre

