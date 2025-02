Brindisi, al via i lavori per i Giochi del Mediterraneo 2026

I lavori di adeguamento dello stadio Franco Fanuzzi di Brindisi per i Giochi del Mediterraneo 2026 partiranno alla fine della stagione agonistica. Attualmente, la commissione giudicatrice sta valutando il progetto di riqualificazione dell’impianto, per un investimento di 6 milioni di euro, con il grosso degli interventi previsto per l’estate 2025.

Nel frattempo, il Comune di Brindisi ha completato l’iter per la pubblicazione del bando di gara relativo all’adeguamento della viabilità nella Cittadella dello Sport, in contrada Masseriola, rispettando il cronoprogramma stabilito con il commissario Massimo Ferrarese.

Previsti interventi anche per il Palapentassuglia, che sarà dotato di un nuovo impianto di climatizzazione e di un’area parcheggio. Il progetto include inoltre la realizzazione di una rotatoria sulla strada provinciale 79 e via Arturo Martini, oltre a lavori sulla strada 16 per migliorare la viabilità.

Mentre per il palazzetto si entra nella fase operativa, i lavori allo stadio procedono più lentamente, ma senza ostacoli significativi.

