Brindisi, Al Bano sostiene la candidatura di Reggio Calabria a capitale cultura

Un video, postato su Instagram da “Meraviglie di Calabria Official”, a favore della candidatura di Reggio Emilia a capitale della cultura con la presenza ed il sostegno di Al Bano. Inevitabile la polemica nel territorio brindisini perché anche la città adriatica è candidata per lo stesso obiettivo. “La Calabria è secondo me la sorella della Puglia dove io vivo e quindi spendere parole in favore di Reggio Calabria è la cosa più naturale per me che possa fare. Candidata a città della cultura: mi sembra una bella idea, io voto, io propongo, io amo il sud”. Un video diffuso in rete nei giorni scorsi che mostra proprio il cantante brindisino sostenere la candidatura di Reggio Calabria a Capitale italiana della Cultura 2027. Ovviamente nulla di strano essendo Al Bano un artista internazionale legato a tutti il Sud Italia e non solo, ambasciatore della musica italiana all’estero indipendentemente dalle sue origini, la problematica inevitabilmente nasce dalla concorrenza proprio di Brindisi al prestigioso riconoscimento. Il prossimo 25 febbraio la città adriatica sarà ricevuta in audizione per presentare la sua candidatura e magari le prossime ore offriranno una occasione al cantante originario di Cellino San Marco per spendere parole a sostegno della candidatura brindisina.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts