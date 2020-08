Brindisi | Aggredito con l’acido muriatico dalla compagna, grave 52enne

Condividi

Acido muriatico addosso al compagno, adesso ricoverato in prognosi riservata al Perrino per le gravissime ustioni al busto. E' stata molto probabilmente una lite, scaturita da un'accesa discussione in auto la causa che, secondo la ricostruzione dei fatti, avrebbe scatenato l'aggressione da parte di una donna 53enne brindisina nei confronti del congiunto. E' successo a Brindisi, al quartiere Commenda, dove l'uomo era seduto sul sedile anteriore di un'auto, una Fiat 500, al momento dei fatti. La vittima, un 52enne, è subito corso nel negozio di casalinghi di fronte a cui l'auto era parcheggiata per cercare aiuto, chiedendo dell'acqua per alleviare il dolore. I clienti dell'esercizio hanno subito allertato il 118 e nel frattempo cercato di aiutare il malcapitato versandogli addosso dell'acqua minerale. All'arrivo dei soccorsi l'uomo, in gravi condizioni, è stato trasportato presso il nosocomio brindisino così come la donna, che ha riportato alcune ustioni alle mani. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia scientifica, e la Squadra Mobile al comando del vice questore Rita Sverdigliozzi. Gli inquirenti indagano sulle testimonianze dei presenti e su quanto ripreso dalle telecamere installate nella zona.