Brindisi, accordo chiuso: Albertazzi ad un passo dal Sorrento.

Accordo chiuso poco dopo le 13. Mirko Albertazzi sarà il nuovo portiere del Sorrento. Secondo quanto appreso da Antenna Sud, l’ormai ex Brindisi sarà già a disposizione del tecnico Enzo Maiuri per la prossima gara. In giornata giungerà l’annuncio ufficiale.

