Brindisi, accoltellamento in centro: ferito giovane indiano

Un giovane di origine indiana è stato accoltellato in maniera non grave venerdì pomeriggio a Brindisi, in corso Umberto, poco lontano dalla stazione ferroviaria. Ad affrontarsi pare due gruppi di extracomunitari, prima con le mani e poi con i coltelli. Gli aggressori sono poi fuggiti. Sul posto è intervenuta la polizia per i rilievi.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author