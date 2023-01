BRINDISI – Brindisi cerca i candidati sindaco per le amministrative. Parte infatti un 2023 importante ma ancora ricco di incertezze per la città adriatica che porterà al termine della primavera, al momento si parla tra fine maggio inizio giugno, all’appuntamento elettorale. Ad oggi nessuna accelerata per la composizione di coalizioni e candidature a primo cittadino. Tanto lavoro sotto traccia ma nessuna quadratura del cerchio in nessuno degli schieramenti. Il più attivo in questa fase sarebbe il centro guidato dal partito Repubblicano che sta cercando di allargare il suo raggio da Italia Viva (guardando con interesse al ruolo di Fabiano Amati) a Forza Italia, non escludendo anche una grande coalizione con tutto il centrodestra che dia peso più all’ala centrista rispetto a Fratelli d’Italia che invece vorrebbe far valere il suo peso come primo partito italiano e guida del governo. In questo caso di andrebbe verso la scelta di un candidato sindaco proveniente dalla società civile e dal tessuto economico brindisino. A sinistra è forte la spinta per un accordo con il movimento 5 stelle che vedrebbe però sacrificato il sindaco uscente Riccardo Rossi che al momento non avrebbe manifestato nessuna intenzione di fare un passo indietro verso la ricandidatura. Alla finestra restano l’avvocato Roberto Fusco ed il preside Salvatore Giuliano disposti a scendere in campo sia in una corsa solitaria che in coalizione. Mancano cinque mesi al voto ma l’impressione è che la campagna elettorale brindisina possa infiammarsi da un momento all’altro.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...

Linkedin email