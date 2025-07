Brindisi: A2A presenta Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Puglia

Brindisi, 8 luglio 2025 – È stata presentata oggi da Lorenzo Spadoni, Direttore Generazione e Trading di A2A, la quarta edizione del Bilancio di Sostenibilità Territoriale della Puglia, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del Gruppo sul territorio nel 2024 e i suoi piani di attività previsti per i prossimi anni. «Gli investimenti realizzati e il valore economico distribuito – circa 40 milioni di euro – sono la testimonianza del nostro modello di sviluppo sostenibile per la Puglia, costruito in dialogo con il territorio e con una visione di lungo periodo. – ha dichiarato Lorenzo Spadoni, Direttore Generazione & Trading di A2A – Dalla produzione di energia rinnovabile con impianti eolici e fotovoltaici alla valorizzazione della biomassa, fino a progetti innovativi come l’impianto BESS di Brindisi: attività concrete che confermano l’impegno del Gruppo A2A per coniugare sostenibilità ambientale, efficienza industriale e valore per le comunità locali, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo della Regione nella transizione energetica nazionale.» La presentazione è stata seguita da una discussione sulle prospettive della transizione sostenibile, a cui hanno partecipato anche Giuseppe Marchionna, Sindaco di Brindisi, e Alessandro Monticelli, CEO, CTO e fondatore di Green Independence. Nel corso del 2024, il Gruppo ha generato in Puglia un valore economico pari a 39,6 milioni di euro, con un incremento dell’11% rispetto all’anno precedente. Di questi, circa 29 milioni sono stati destinati a fornitori locali – per il 67% micro o piccole imprese – consolidando il contributo di A2A alla crescita del tessuto imprenditoriale regionale. Gli investimenti complessivi hanno raggiunto i 10,5 milioni di euro, cresciuti del 14% dal 2023 e orientati in larga parte allo sviluppo di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

