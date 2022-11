Condividi su...

BRINDISI – Un momento di ricordo per l’aia di Brindisi con la consegna del premio Carmine Contaldi all’interno dell iniziativa per la settimana dell’arbitro in corso di svolgimento presso il bastione San Giacomo che ospita la mostra organizzata dalla sezione brindisina. Un momento di orgoglio per tutto il movimento calcistico pugliese come confermato dal massimo esponente federale Vito Tisci tra gli ospiti d’onore della serata insieme a Duccio Baglioni vice presidente nazionale Aia ed ovviamente Marco Di Bello padrone di casa dell’evento.

