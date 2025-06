Brindisi, 93enne salvata da agente Polizia Locale durante incendio

Momenti di paura a Brindisi, dove un incendio di sterpaglie ha messo in serio pericolo una donna di 93 anni nel pomeriggio di domenica 8 giugno. Le fiamme si sono sviluppate nelle vicinanze di un’abitazione situata in contrada Lobia, nelle campagne intorno alla città, lambendo pericolosamente l’appartamento in cui l’anziana si trovava da sola.

L’intervento tempestivo di un agente della Polizia Locale ha evitato il peggio. Nonostante il denso fumo e il rapido avanzare delle fiamme, l’agente è riuscito a raggiungere l’abitazione e a mettere in salvo la donna, portandola fuori dall’area di pericolo. L’incendio ha creato disagi anche alla viabilità della zona, con la polizia locale impegnata a monitorare l’evolversi della situazione e a prestare assistenza ad altri cittadini eventualmente in difficoltà.

