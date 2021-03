Brindisi | 78 nuovi positivi in soli due giorni

AGGIORNAMENTO EPIDEMIOLOGICO

In soli due giorni 78 nuovi nuovi positivi in città ad annunciarlo in un post il sindaco di Brindisi Riccardo Rossi

“Ho ricevuto il report Covid dalla Prefettura aggiornato al 20 marzo, i casi positivi nella città di Brindisi sono 366, erano 288 nell’ultimo aggiornamento relativo al 18 marzo, un aumento di 78 nuovi casi in soli 2 giorni.

La curva è in rapida crescita, dobbiamo esserne consapevoli e non allentare la soglia di attenzione, nemmeno in famiglia.

I contagi avvengono in casa, in famiglia e nei luoghi di lavoro. Siamo nel pieno di una nuova ondata, solo noi possiamo spezzare la catena dei contagi, ormai lo abbiamo imparato.

Il vaccino è la nostra via d’uscita, quando arriverà il turno di ognuno di noi, rispondiamo con senso di responsabilità collettiva”.