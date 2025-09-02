Brindisi: 500 mila euro, vincita record al “Gratta e Vinci”

BRINDISI- Acquista un “Gratta e Vinci” da 5 euro e ne vince 500 mila. È accaduto nel comune capoluogo, in un bar simbolo della città. Era il 27 agosto scorso quando il fortunato o la fortunata – forse mai lo sapremo- ha sfidato la Dea Bendata con un tagliando acquistato allo storico Caffè Matteotti, quello che si trova di fronte alla casa comunale, punto nevralgico di ritrovo e incontro soprattutto per i politici e amministratori locali, ma non solo. Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità da Roma ed è iniziata la festa (e anche il via vai di curiosi!) per il titolare dell’esercizio commerciale. Ora, come da manuale, è caccia all’uomo!

