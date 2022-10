Dopo la denuncia presentata dalla famiglia alla polizia, la Procura di Brindisi ha aperto un’inchiesta dopo la morte, nella serata di giovedì 27 ottobre, di 15enne all’ospedale Perrino di Brindisi. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della documentazione sanitaria relativa al ricovero della minorenne.

La ragazzina era arrivata al pronto soccorso il 22 ottobre manifestando una forte cefalea, per poi essere prima trasferita nel reparto di pediatria e, dopo qualche giorno, in neurochirurgia dove è stata operata d’urgenza a causa del peggioramento delle sue condizioni per un ascesso cerebrale.