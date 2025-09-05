5 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Foto Davide Del Mastro

Brilla Campi-Brindisi: interdetto l’accesso ai tifosi ospiti allo stadio “Trevisi”

Lorenzo Ruggieri 5 Settembre 2025
centered image

Dopo le due vittorie su altrettante partite in queste prime giornate del campionato di Eccellenza pugliese, il Brindisi cerca l’en plein nel terzo match della settimana. Domenica 7 settembre gli adriatici affronteranno il Brilla Campi nel terzo turno di campionato. Una sfida, però, a cui non potranno assistere i tifosi biancazzurri. Il Comune di Campi Salentina, infatti, ha emanato un’ordinanza che proibisce l’accesso allo stadio “Roberto Trevisi” alla tifoseria ospite per motivi strutturali. Questo l’annuncio del Brindisi:

“In riferimento all’ordinanza n. 115 del 27/08/2025 emanata dal Comune di Campi Salentina (LE), si comunica che, per motivi strutturali, sarà interdetto l’accesso allo stadio “Roberto Trevisi” alla tifoseria ospite in occasione della gara Brilla Campi – Brindisi FC, in programma domenica 7 settembre 2025.

La disposizione, dovuta alla mancanza di adeguate strutture di separazione tra le opposte tifoserie e all’assenza di un settore riservato ai sostenitori ospiti, resterà in vigore per l’intero campionato regionale di Eccellenza, stagione sportiva 2025/26”.

About Author

Lorenzo Ruggieri

See author's posts

Tags:
centered image

potrebbe interessarti anche

Barletta, Moncelli: “Con la Virtus Francavilla per lanciare un segnale forte”

5 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Taranto, Di Bari spiega il caso Jallow: “Rigida applicazione del regolamento”

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

Monopoli, Colombo: “La sfida col Catania ci farà capire chi siamo”

5 Settembre 2025 Domenico Brandonisio

Taranto, sfuma il trasferimento di Jallow: torna al Valmontone

5 Settembre 2025 Massimo Todaro

De Giorgio: “A Caserta voglio un Potenza più concreto”

5 Settembre 2025 Dante Sebastio

Il Potenza Calcio si presenta, presidente Macchia: “Il percorso è tracciato”

5 Settembre 2025 Francesco Cutro

potrebbe interessarti anche

Barletta, Moncelli: “Con la Virtus Francavilla per lanciare un segnale forte”

5 Settembre 2025 Lorenzo Ruggieri

Melfi: nel mese di ottobre la riapertura di Stadio e Piscina

5 Settembre 2025 Michael Logrippo

Nardò, fermato pescatore di frodo. Sequestrati ricci di mare pescati illegalmente

5 Settembre 2025 Claudia Turba

Mottola – paura sull’autostrada, camion si ribalta

5 Settembre 2025 Claudia Turba