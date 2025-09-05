Brilla Campi-Brindisi: interdetto l’accesso ai tifosi ospiti allo stadio “Trevisi”

Dopo le due vittorie su altrettante partite in queste prime giornate del campionato di Eccellenza pugliese, il Brindisi cerca l’en plein nel terzo match della settimana. Domenica 7 settembre gli adriatici affronteranno il Brilla Campi nel terzo turno di campionato. Una sfida, però, a cui non potranno assistere i tifosi biancazzurri. Il Comune di Campi Salentina, infatti, ha emanato un’ordinanza che proibisce l’accesso allo stadio “Roberto Trevisi” alla tifoseria ospite per motivi strutturali. Questo l’annuncio del Brindisi:
“In riferimento all’ordinanza n. 115 del 27/08/2025 emanata dal Comune di Campi Salentina (LE), si comunica che, per motivi strutturali, sarà interdetto l’accesso allo stadio “Roberto Trevisi” alla tifoseria ospite in occasione della gara Brilla Campi – Brindisi FC, in programma domenica 7 settembre 2025.
La disposizione, dovuta alla mancanza di adeguate strutture di separazione tra le opposte tifoserie e all’assenza di un settore riservato ai sostenitori ospiti, resterà in vigore per l’intero campionato regionale di Eccellenza, stagione sportiva 2025/26”.
