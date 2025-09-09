9 Settembre 2025

Antenna Sud

News

Brigata San Marco, Orini nuovo comandante al posto di Grazioso

Dante Sebastio 9 Settembre 2025
Alle 10.30 di venerdì 12 settembre, cerimonia di avvicendamento al comando della Forza Anfibia

Venerdì 12 settembre, alle 10.30, nel piazzale della caserma “Ermanno Carlotto” di Brindisi si terrà la cerimonia di avvicendamento al comando della Forza Anfibia della Brigata Marina San Marco e del presidio militare cittadino.

L’evento, presieduto dall’ammiraglio di squadra Aurelio De Carolis, comandante in capo della Squadra Navale e della Forza Marittima Europea, sancirà il passaggio di consegne tra il contrammiraglio Massimiliano Giuseppe Grazioso e il contrammiraglio Michele Orini.

Dopo oltre tre anni alla guida della Brigata, l’ammiraglio Grazioso conclude un incarico contraddistinto da impegni rilevanti che hanno visto il “Leone Alato” protagonista in operazioni marittime e in diversi teatri terrestri nazionali e internazionali.

L’ammiraglio Orini, già comandante della Terza Divisione Navale, ritorna al reparto anfibio con l’obiettivo di garantire continuità e sviluppo a una componente storicamente riconosciuta per professionalità, prontezza e flessibilità operativa.

