Brigadiere ucciso, Mattarella e Crosetto ai funerali di Carlo Legrottaglie

Si svolgeranno alle 11.00 di sabato 14 giugno, a Ostuni, i funerali solenni del brigadiere capo Carlo Legrottaglie, ucciso durante un conflitto a fuoco con due malviventi a Francavilla Fontana, nel corso di un’operazione delle forze dell’ordine.

A presenziare alla cerimonia funebre sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, come confermato da fonti giornalistiche. I funerali saranno celebrati nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa, in forma solenne, alla presenza dei familiari e delle più alte cariche dello Stato.

Alla cerimonia parteciperà anche Guido Crosetto, ministro della Difesa, in rappresentanza della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, accompagnato dalla consorte, il generale Luciano Portolano, capo di Stato Maggiore della Difesa, il generale Salvatore Luongo, comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, e i vertici interregionali e regionali delle Forze Armate e dell’Arma.

Fonti della Difesa confermano che la presenza del ministro è frutto di un impegno preso nei giorni scorsi, che ha portato all’annullamento di tutte le attività istituzionali previste per la giornata. “Un gesto concreto per testimoniare la vicinanza dello Stato alla famiglia Legrottaglie e all’Arma dei Carabinieri in un momento di profondo dolore”, si legge nella nota.

L’intera cerimonia sarà trasmessa in diretta televisiva su Antenna Sud, a partire dalle 10:30 sul canale 14 del digitale terrestre, oltre che in streaming sul sito ufficiale e tramite applicazione mobile.

L’Italia intera si stringe attorno alla famiglia del brigadiere, a pochi giorni da un episodio che ha scosso l’opinione pubblica e richiamato il tema della sicurezza e del sacrificio quotidiano delle forze dell’ordine.