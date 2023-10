Brescia-Bari, Diaw: “Reagire tra le difficoltà non è mai scontato”

BRESCIA – Davide Diaw commenta cosi il successo del Bari contro il Brescia ai canali ufficiali del club: “Sono contento per il gol ma faccio i complimenti a tutti, non era facile reagire dopo il periodo che stiamo passando. Ma la squadra c’è, è viva. Abbiamo rimesso in piedi la partita e siamo riusciti a vincerla. Dobbiamo lavorare, l’intesa con Nasti si forma soltanto giocando e il tempo è dalla nostra parte. Lui è bravo, ha un futuro importante davanti. Ma, ripeto, l’aspetto fondamentale di questa partita sta nella reazione e dobbiamo continuare cosi. Il mister ci chiede di non far ragionare gli avversari, le richieste rispetto al passato sono cambiate. Ora sta a noi portare i tifosi dalla nostra parte, cercheremo di vincere più spesso anche se non sarà facile”.

