Brasile: allenatore del Corinthians tenta di irrompere in sala var (video)

Tensione in Brasile durante la partita tra Gremio e Corinthians di domenica 12 novembre. Alessandro Nunes, allenatore del Corinthians, ha cercato di entrare nella sala VAR durante l’intervallo, ma è stato fermato dalla sicurezza. Tuttavia, Nunes probabilmente non sapeva che la sala operativa del VAR si trovava a Rio De Janeiro, mentre dentro la stanza in cui cercava di fare irruzione c’era solo l’attrezzatura. La sua frustrazione derivava da un presunto mancato rigore nel primo tempo, quando il Corinthians era già in inferiorità numerica a causa dell’espulsione di Bruno Mendez.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp