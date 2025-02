Brancale e Amoroso incantano Sanremo con “If I Ain’t Got You”

Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2025, dedicata alle cover, Serena Brancale e Alessandra Amoroso hanno regalato al pubblico un’emozionante interpretazione di “If I Ain’t Got You” di Alicia Keys.

La loro performance, caratterizzata da una perfetta fusione vocale e da un’intensa espressività, ha conquistato gli spettatori, confermando il talento e la versatilità delle due artiste.

La serata delle cover, che ha visto numerosi duetti e reinterpretazioni di brani celebri, ha sottolineato ancora una volta l’importanza della musica nel creare momenti di condivisione e emozione sul palco dell’Ariston.

Un’energia esplosiva ha invaso il backstage di Radio 2 a Sanremo, dove Ema Stokholma e Gino Castaldo hanno intervistato Serena Brancale e Alessandra Amoroso dopo la loro esibizione nella serata cover del Festival di Sanremo 2025.

Durante la chiacchierata, le due artiste hanno raccontato il loro incontro recente e l’intesa nata spontaneamente. “Ci siamo scritte tanto, ma ci siamo viste per la prima volta solo dieci giorni fa… a Milano, due pugliesi a provare la canzone con un pianoforte scordato!”, ha rivelato la Amoroso, sottolineando la forte sintonia con Brancale.

L’intervista si è svolta tra risate e momenti di emozione, con Alessandra che ha confessato l’agitazione provata sul palco e Serena che ha raccontato come la scelta del brano abbia avuto un significato speciale. “Questa canzone per me rappresenta l’inizio del percorso che mi ha portata fino a qui”, ha detto la Amoroso, riferendosi al pezzo con cui esordì ad Amici.

Non sono mancati momenti di leggerezza, tra battute su Topo Gigio e aneddoti dal dietro le quinte. Brancale ha espresso la sua ammirazione per la collega: “È pazzesca, una performer totale”, ha detto, elogiandone la voce e la presenza scenica.

L’intervista ha regalato uno spaccato autentico della complicità tra le due cantanti, unite dall’amore per la musica e da un’energia travolgente che ha conquistato il pubblico.

