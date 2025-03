Braia (Italia VIVA): “Aeroporto di Bari diventi Aeroporto di Bari-Matera”

Luca Braia, ex consigliere regionale di Italia Viva, torna a proporre l’inserimento della Pista Mattei di Pisticci nella gestione di Aeroporti di Puglia Spa, insieme agli scali di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie.

“Per il bene di Matera, della Basilicata e per il futuro della Pista Mattei, è necessario aprire un tavolo di confronto tra il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il neo amministratore del Consorzio Industriale della provincia di Matera, Antonio Di Sanza, il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, e il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile” – afferma Braia.

Secondo l’ex consigliere, l’integrazione con la rete aeroportuale pugliese consentirebbe finalmente alla Val Basento di svilupparsi come polo logistico strategico, con un ruolo complementare agli altri scali e un impatto positivo su turismo, agroalimentare, industria e commercio.

L’annunciato volo diretto New York-Bari, in partenza da giugno, rafforza ulteriormente il profilo internazionale dello scalo barese, già connesso con le principali città europee. Un’occasione, secondo Braia, per valorizzare anche la Basilicata, migliorando i collegamenti tra Matera e l’aeroporto Karol Wojtyla.

“Ho già sottoposto la proposta al neo amministratore del Consorzio Industriale di Matera e mi auguro che il presidente Bardi e l’assessore alle infrastrutture Pasquale Pepe la prendano seriamente in considerazione” – conclude Braia.

Oltre alla questione aeroportuale, Braia sollecita un’accelerazione su infrastrutture cruciali per la mobilità della regione, come il completamento della linea ferroviaria Ferrandina-Matera, con prolungamento verso Bari, e il raddoppio della SS7 Matera-Ferrandina.

