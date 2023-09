Boxing in the night: evento di sport, spettacolo e beneficenza

E’ partito il conto alla rovescia per il primo grande evento sportivo dell’autunno tarantino.

Venerdì 22 settembre alla Masseria Casino La Noria, in via San Donato a Taranto, a partire dalle ore 20 l’agenzia Primus One organizza “Boxing in the night”, un galà di sport, spettacolo e beneficenza che ha come obiettivo quello di raccogliere fondi da destinare ai pugili che non possono permettersi di pagare i propri corsi e allenamenti, togliendoli, di fatto, “dalla strada”.

“Questa manifestazione di beneficenza nasce dopo aver visto due grandi uomini del settore pugilistico professionale, i maestri Vincenzo Fioree Salvatore Cupri – dichiara l’apprezzata event manager Kristel D’Ursi, principale organizzatrice dell’evento – accogliere chi voleva fare altro durante il giorno, al posto che perdersi nelle strade del proprio quartiere, totalmente gratis. Questa purtroppo peró non è una situazione che puó continuare a lungo perché gli affitti delle sedi o le spese questi grandi uomini le pagano lo stesso, spesso di tasca loro, pur di non interrompere un sogno, una missione di vita, sia che la retta venga corrisposta o meno. Lo scopo di questa manifestazione é quello di raccogliere del denaro tramite acquisto di prevendita e vendita al botteghino, da devolvere a queste due associazioni sportive per potersi permettere il sostentamento delle rette non paganti e l’acquisto di nuovo attrezzi sportivi che consentano di ospitare più ragazzi all’interno delle palestre. Un piede in più in palestra, sarà un piede in meno nella strada”.

Sul ring adibito nella bellissima area prato – piscina del “Casino La Noria” combatteranno tanti giovani pugili promettenti del territorio, con il clou che vedrà protagonista il quattro volte campione italiano e vicecampione europeo Davide Fiore. L’incontro sarà preceduto dall’inno di Mameli cantato dalla soprano Flora Contursi.

“Boxing in the night” sarà presentato dal giornalista sportivo Matteo Schinaia e come ospite della serata ci sarà la compagnia di Mudù che con monologhi e sketch regalerà un sorriso e una riflessione in merito al tema a tutti i presenti.

La kermesse, supervisionata anche da Francesca Reo, sarà inoltre allietata da maestri del food e del beverage che offriranno le loro creazioni cotte a vista durante la serata che sarà chiusa dai deejay Umbertino Costa, Pierfy e Lady Jenni che regaleranno a tutti gli ospiti una bellissima parentesi musicale sotto le stelle di fine estate.

Il dj set sarà aperto da un artista a sorpresa.

Le prevendite saranno vendute presso il bar Giardini Virgilio a Taranto e/o attraverso bonifico con dati iban e causale richiesti al numero 3283819005 anche tramite messaggio whatsapp.

