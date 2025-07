Boxe, Rossetti e Magrì trionfano: serata super per la Quero-Chiloiro

Due vittorie in contemporanea hanno segnato una serata memorabile per la boxe tarantina. I pugili professionisti della Quero-Chiloiro, Giovanni Rossetti e Francesco Magrì, sono stati protagonisti rispettivamente sul ring di Gioia del Colle e al centro Pavesi di Milano, riportando due successi che accendono l’entusiasmo degli appassionati.

Sul ring allestito in piazza della Chiesa a Gioia del Colle, Rossetti ha superato ai punti lo spagnolo Roberto Casado Olmedo, atleta quotato a livello internazionale. L’incontro ha messo in evidenza la preparazione tecnica e la strategia del pugile tarantino, che ha saputo neutralizzare la guardia mancina dell’avversario rispondendo con montanti e diretti efficaci. Il match, articolato su sei riprese, ha premiato Rossetti per costanza e precisione.

Contemporaneamente, al centro sportivo Pavesi di Milano, Francesco Magrì è stato protagonista di un confronto acceso contro Valerio Mantovani, imponendosi per KO tecnico alla sesta ripresa. L’incontro, organizzato da TAF – The Art of Fighting, ha visto il pugile tarantino mettere a segno due knockdown prima della decisione dell’arbitro su indicazione del medico, in seguito a un’epistassi dell’avversario. Magrì, allenato per affrontare un avversario noto per la potenza dei colpi, ha saputo gestire la distanza e colpire con efficacia nei momenti decisivi.

I due atleti sono stati elogiati dal procuratore Mario Loreni di Promo Boxe Italia. Rossetti aggiorna il proprio record a 15 vittorie (6 prima del limite) e 4 sconfitte, mentre Magrì mantiene l’imbattibilità con 6 vittorie, di cui 2 per KO. Prossimo impegno per Rossetti sarà il derby pugliese del 20 luglio a Tricase contro Francesco Lezzi. Magrì, invece, è atteso a breve da una nuova sfida sul ring.

