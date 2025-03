Boxe, Rossetti e Magrì pronti per due sfide internazionali

La Quero-Chiloiro annuncia due importanti appuntamenti per la boxe tarantina, con Giovanni Rossetti e Francesco Magrì pronti a salire sul ring per sfide di livello internazionale.

Il primo a combattere sarà Francesco Magrì, che il 29 marzo affronterà l’esperto Omar Faruk in un match sulle sei riprese al PalaPanunzio di Molfetta, nell’ambito della riunione organizzata dalla International Events Napoleone e dall’Accademia Pugilistica Andriese. Il 27enne tarantino, con un passato dilettantistico di rilievo e tre vittorie da professionista (di cui una per KO), sfiderà il 34enne bengalese che vanta un record di 9 vittorie (8 per KO) e 3 sconfitte.

L’appuntamento più atteso è però quello del 18 aprile, quando Giovanni Rossetti volerà ad Agde, in Francia, per sfidare il campione in carica Diego Natchoo e contendersi la cintura EBU Silver dei pesi medi. Rossetti, 24 anni, già campione italiano e campione del mondo Youth UBO 2022, ha un record di 14 vittorie (6 per KO) e 3 sconfitte. Di fronte a lui un avversario più esperto, il 32enne francese Natchoo, che ha collezionato 30 vittorie (10 per KO), 5 pareggi e 3 sconfitte. Per Rossetti sarà la sfida più importante della carriera, con 12 riprese da affrontare per la prima volta, in attesa di un’ulteriore opportunità per il titolo WBA International, rinviato a causa dell’infortunio dell’avversario Bujar Tahiri.

Due incontri che rappresentano un banco di prova cruciale per i pugili tarantini, pronti a dimostrare il proprio valore a livello internazionale.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author