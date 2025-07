Boxe: Rossetti batte Lezzi nel derby professionistico pugliese

Il pugile della Quero-Chiloiro entra nel “Club Italia pro”

Un talento della boxe l’italo-cubano Giovanni Raymond Rossetti, il pugile della Quero-Chiloiro che domenica 20 luglio ha battuto il barese Francesco Lezzi sulle otto riprese nella manifestazione sportiva che si è tenuta in Piazza Cappuccini a Tricase nell’organizzazione della Alex Boxe Tricase in collaborazione con la Quero-Chiloiro.

Un match a senso unico in cui il peso medio Rossetti, con la sua boxe tecnica e pulita, – mai oggetto di richiami da parte degli arbitri, – ha giocato con ritmo e azioni da manuale contro un Lezzi esperto che ha cercato di contrastare la solidità dei colpi e la potenza fisica del tarantino tenendo bene per tutta la durata degli scambi.

Aggiorna a 16 vittorie di cui 6 ko e 4 sconfitte il suo record Giovanni Rossetti, già campione italiano medi 2022, campione mondiale youth UBO 2022 e sfidante all’EBU silver in Francia lo scorso maggio; con la sua classe innata e una posizione quotatissima a soli ventiquattro anni nel mondo della boxe professionistica, Rossetti è entrato da poco a far parte del Club Italia Pro, un circuito elitario della boxe professionistica nazionale riservato ai migliori prospect del panorama pugilistico internazionale.

Nel contorno del derby professionistico pugliese del “Memorial Alessandro Serafini” di Tricase, si sono svolti otto incontri dilettantistici maschili e femminili, dei quali quattro hanno avuto come protagonisti atleti e atlete della Quero-Chiloiro.

Negli élite 70 kg Antonio Di Carlo ha battuto ai punti Alessio Ricci della Pugilistica Martina Franca, in un match in cui il tarantino ha sfruttato la potenza e la precisione dei colpi sul martinese che cercava di tenerlo a distanza; a seguire, l’under 17 70 kg Francesco Boccasini ha battuto il figlio d’arte della Alex Boxe, Matteo Cazzato, in un incontro tra due pugili tecnici in cui il primo ha preso spesso l’iniziativa aggiudicandosi con le sue lunghe leve il match.

E’ stato invece decretato un pari “strettissimo” al tarantino Vincenzo Carparelli nel confronto per gli under 17 50 kg contro Adrian Sardelli della Team Boxe Mesagne: il verdetto è stato accolto con grande stupore dopo i due conteggi che Carparelli aveva inferto all’avversario; sconfitta, infine, per l’incontro femminile negli élite 65 kg tra la rossoblù Claudia Porfiri e la martinese Alessia Carluccio, in un match con bei ritmi per entrambe le atlete ma con una Porfiri meno incisiva della determinata Carluccio.

Nello sparring-io delle gare giovanili, Francesco e Lorenzo Tramontano hanno vinto rispettivamente per la qualifica dei canguri e degli allievi , mentre ha pareggiato l’allievo Nicholas Acquaro.

